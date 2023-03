Cheia no Rio Grande impede pescadores de navegar sob ponte entre MG e SP

Com as constantes chuvas e mesmo com as comportas da Usina Porto de Colômbia e de Marimbondo abertas, nesta quinta-feira (9/3) o nível do Rio Grande, na região da ponte Gumercindo Penteado (divisa entre Planura, Triângulo Mineiro e Colômbia, SP) subiu rápido e repentinamente.

Isso assustou pescadores que, frequentemente, passam sob a ponte. Alguns vídeos que circulam em redes sociais mostram o grande volume de água a menos de um metro da ponte.

Segundo a bióloga Maria Inácia Macedo de Freitas, coordenadora da Defesa Civil de Colômbia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) notificou Furnas Centrais Hidrelétricas que ontem aumentou a vazão de água em comportas das usinas hidrelétricas de Porto de Colômbia e Marimbondo (região de Fronteira, Triângulo Mineiro).

“Furnas já aumentou a saída de água para liberar as vertentes. A água está a 20 cm da ponte, mas a mesma não foi interditada. As usinas tinham fechado as suas comportas no dia 2 de março e voltado a abrir na última quarta-feira (8/3). A ponte continua liberada e não há informação de interdição”, complementou a coordenadora da Defesa Civil de Colômbia.

De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS) nesse momento a Usina de Marimbondo está com nível de água em 89,5% de sua capacidade.

Desde o início das constantes chuvas, no final do ano passado, o nível de volume útil do Rio Grande não para de crescer. Desta forma, desde o meio de janeiro desse ano, dia após dia, recordes estão sendo batidos.

O primeiro aconteceu, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS), no dia 16 de janeiro, quando o nível do rio chegou a 74,4%

A nascente do Rio Grande está localizada no local conhecido como Alto do Mirantão, na Serra da Mantiqueira, em Bocaina de Minas, Sul de Minas. Em seguida, o rio percorre 1 360 km até encontrar o Rio Paranaíba, no município de Carneirinho, no Triângulo Mineiro.