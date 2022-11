Christiane Pelajo pede demissão após 26 anos na Globo

Jornalista apresenta o Conexão Globonews, ao lado de Camila Bomfim e Leilane Neubarth (Daniela Toviansky/Globo)



A jornalista Christiane Pelajo anunciou, nesta sexta-feira (4), que decidiu deixar a TV Globo após 26 anos de carreira na emissora. Em publicação nas redes sociais, ela afirma que tomou a decisão por querer “aproveitar a vida”, além de ter a certeza de que cumpriu as missões que recebeu.

Atualmente, ela apresenta o Conexão Globonews, ao lado de Camila Bomfim e Leilane Neubarth. De acordo com o site Notícias da TV, a jornalista mais cotada para substituir Chistiane Pelajo no programa é Bete Pacheco, que já era suplente dela.

‘Aproveitar a vida’

A jornalista explicou aos seguidores os motivos para o pedido de demissão por meio de post no Instagram. Ela diz que não consegue “ficar parada” e que, apesar de a trajetória na Globo ter sido boa, chegou a hora de pensar mais nela.

“Há 26 anos, apresento jornal todos os dias. Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio! Fiz muitas reportagens especiais, das quais me orgulho imensamente! Ganhei prêmios! Viajei para vários países para participar de grandes coberturas”, começou.

Christiane Pelajo escreveu sobre as quase três décadas em que trabalhou dando seu máximo, com muito suor, e completou: “mas chegou a hora de pensar mais em mim! Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer”, escreveu a jornalista, que, antes de ir para a Globo News, apresentava o Jornal da Globo. Primeiro, ela ocupou a bancada ao lado de William Waack e, com a sua demissão, permaneceu sozinha no comando do telejornal.

A profissional agradeceu a todos os colegas com quem trabalhou durante os 26 anos na Globo e ainda deixou um recado para os telespectadores que a acompanham. “Super obrigada a você, meu telespectador fiel, que me acompanha há tantos anos! Agora vamos nos ver por essa telinha daqui!”, finalizou.

Colegas de Globo elogiam Christiane Pelajo

A postagem reúne comentários de vários colegas e amigos de Christiane Pelajo na Globo. “O mundo é seu Chris, você espalha luz, bom humor, talento e afetividade por onde passa! Seja muito feliz! Estarei sempre torcendo por você”, escreveu Renata Capucci, jornalista do Fantástico.

Leilane Neubarth, Camila Bomfim, Aline Midlej, Maria Beltrão e outras colegas de Globonews deixaram mensagens de apoio e desejaram sucesso à profissional.

Outros jornalistas como Poliana Abritta, Sergio Aguiar, Márcio Gomes, Guga Chacra, Evaristo Costa e Anne Lottermann também postaram comentários na publicação da colega de profissão.