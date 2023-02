Chuva de até 20 mm pode atingir BH até sexta (24)

A Defesa Civil emitiu um alerta de possibilidade de chuva de até 20 milímetros, com raios e com rajadas de vento de até 45km/h até as 8h de sexta-feira (24/2).

O órgão público também reforçou algumas recomendações para o período chuvoso. É desejável evitar áreas de inundação e ruas sujeitas a alagamento ou córregos, bem como afastar as crianças desses locais.

As árvores não devem servir de abrigo e os veículos não devem ser estacionados embaixo delas. Recomenda-se também ter atenção para as áreas de encostas e morros.

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil (199).

Em caso de cabos elétricos rompidos, evite aproximação e entre em contato imediatamente com a Defesa Civil ou com a CEMIG(116). Em chuvas com raios, não fique em locais abertos e, se possível, não use aparelhos eletrônicos.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

