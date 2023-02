Chuva de granizo atinge BH, e vias são interditadas

Uma chuva de granizo atingiu Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (15/2). As regiões Oeste, Centro-Sul e Venda Nova estão entre as mais afetadas.

Conforme divulgado pela Defesa Civil da capital, às 21h50, chovia “extremamente forte” nas regiões Nordeste, Noroeste, Oeste e Centro-Sul, sendo que o volume da chuva ultrapassou 5 milímetros em apenas cinco minutos.

No mesmo intervalo de tempo, as regionais de Barreiro, Venda Nova e Norte registraram uma chuva de categoria “forte”, com volume que oscilou de 2,5 a 5 milímetros. A avenida Vilarinho foi uma das vias alagadas.

Algumas vias chegaram a ser interditadas por causa da chuva, casos das avenidas Teresa Cristina, no Barreiro, Sebastião de Brito, na regional Pampulha, e Bernardo Vasconcelos, na região Nordeste. Ao longo da noite, elas foram sendo desbloqueadas.