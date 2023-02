Chuva de granizo em Contagem assusta moradores

Um temporal de granizo atingiu parte de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , na tarde desta terça-feira (4/2). Apesar disso, a Defesa Civil da cidade informou que, até o momento, não houve acionamento de ocorrências relacionadas a chuva

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que, além da queda de granizo, o acumulado de chuva foi suficiente para criar correntezas nas ruas. A quantidade de gelo caído chegou a ser comparada com neve por algumas pessoas. No bairro Eldorado, moradores relataram muita chuva e queda de energia.

“Desde as 17h que chove granizo na região Sudeste de Contagem, que envolve os bairros Industrial, Riacho e Inconfidente e parte da região do metrô. Não temos ainda solicitação de ocorrência na Defesa Civil, mas estamos em prontidão”, informou a subsecretária de Defesa Civil da cidade, Ângela Gomes.

Belo Horizonte

A situação não foi diferente em Belo Horizonte. Na Região Centro-Sul da capital, em duas horas, o acumulado de chuva chegou a 58,6 mm, o que corresponde a 33% da média climatológica esperada para o mês, de 177,7 mm.

A região também é a que mais registrou precipitações desde o início do mês, com 150 mm, até as 18h de hoje.