Chuva e granizo: BH está em alerta de pancadas nesta segunda-feira (3/4)

Os belo-horizontinos devem ficar atentos nas próximas duas horas, já que existe possibilidade de queda de granizo na capital. O alerta foi emitido pela Defesa Civil, por volta das 16h desta segunda-feira (3 /4).

Já chove forte nas regiões do Barreiro, Centro-Sul e Oeste da capital. A previsão é que as outras regionais de BH também registrem precipitações moderadas a fortes. Mesmo assim, a temperatura permanece alta em toda a cidade.

Os moradores de BH podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Recomendações em caso de chuva de granizo