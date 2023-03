Chuva em BH: poste atinge ônibus na região do Barreiro

Um poste caiu em um ônibus que transportava funcionários da mineradora Vale na tarde deste domingo (19/3), no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte . Chovia granizo no momento do acidente . A ocorrência aconteceu na Avenida Antônio Eustáquio Piazza.

Devido ao risco de eletrocussão, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Até o momento, não há informação sobre possíveis vítimas, no entanto, todos os passageiros ainda estão dentro do veículo aguardando que a energia no local seja desligada.

De acordo com os militares, três postes foram derrubados depois que um ônibus coletivo atingiu uma das estruturas. A causa do acidente ainda não foi informada. No momento da batida nove passageiros no primeiro veículo e oito no segundo.

A reportagem entrou em contato com a Cemig, mas até o momento não obteve resposta.

Grande BH

Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na rua Equador, no bairro Industrial, uma árvore caiu e derrubou parte da fiação elétrica. Os bombeiros também já foram acionados para apoiar na segurança do local.

Informações preliminares dão conta que não houve feridos ou veículos atingidos.