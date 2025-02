Chuva intensa provoca queda de árvores em Ituiutaba

Ituiutaba, 07 de janeiro de 2025 – Na noite desta sexta-feira, por volta das 20h30min, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar em Ituiutaba foi acionado para atender a ocorrências de árvores caídas devido à chuva intensa.

Os chamados foram registrados na rua Ulisses de Melo, no bairro Nova Ituiutaba III, e na rua Antônio Augusto de Melo, no bairro Independência.

Ao chegar nos locais indicados, os bombeiros verificaram que se tratavam de árvores de médio porte obstruindo as vias públicas. Com a sinalização adequada e utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários, a guarnição realizou o corte das árvores e a desobstrução das ruas, permitindo assim o restabelecimento do tráfego seguro para os veículos.