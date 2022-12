Chuvas: aulas e serviços públicos são suspensos no norte fluminense

Diante do impacto causado pelas chuvas, municípios situados no norte do estado do Rio de Janeiro suspenderam aulas e transporte público. Na região, fortemente castigada por temporais nos últimos dias, foram confirmadas duas mortes. Uma mulher de 62 anos perdeu a vida após um deslizamento de terra atingir sua casa em Conceição de Macabu e a filha está internada em estado grave. Em Carapebus, foi registrada a morte de um homem atingido por um raio.

Nesta tarde (1º), o prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, publicou um decreto declarando situação de emergência nas áreas afetadas. Com a medida, foi autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta e a Defesa Civil do município passa a coordenar a mobilização dos demais órgãos.

Aulas

As atividades nas unidades escolares da rede municipal foram suspensas até amanhã (2). Unidades de saúde de áreas afetadas também não funcionaram ao longo do dia. As famílias que vivem em áreas afetadas estão sendo cadastradas. A exibição do jogo do Brasil contra Camarões que ocorreria amanhã na Praça José Bonifácio Tassara, no centro da cidade, foi cancelada. O show marcado para iniciar após o fim da partida válida pela Copa do Mundo também foi desmarcado.

Em Carapebus, as aulas também foram canceladas no dia de hoje. A Escola Municipal Luiz Carlos Fragoso foi transformada em ponto de apoio para famílias desabrigadas após o transbordamento do córrego da Maricota. A prefeitura anunciou que os atingidos serão cadastrados para ter acesso a benefícios de programas sociais, entre eles o Programa Recomeçar, que dispõe a liberação de R$ 3 mil às vítimas.

A Rio+Saneamento, concessionária que administra o abastecimento de água em Carapebus, informou em nota que criou um gabinete de crise após o temporal afetar o serviço. “Equipes da concessionária atuam, com auxílio de retroescavadeiras e caminhões, para ter acesso às captações de água bruta (não tratada), que estão isoladas devido às cheias na região”, registra o texto. Como medida emergencial, a concessionária providenciou uma carreta-pipa de 40 mil litros e dois caminhões-pipa de 10 mil litros.

A rede municipal de ensino de Macaé também está com as atividades desde ontem (30). Os alunos só deverão voltar na segunda-feira (5). Em dois distritos da cidade, houve ainda interrupção do abastecimento de água. Além disso, diante da dificuldade de deslocamento, o transporte público teve oferta reduzida em alguns pontos.

Quissamã é outra cidade que suspendeu as aulas hoje e amanhã, considerando a previsão de chuva forte. A prefeitura também iniciou uma campanha de solidariedade em favor dos municípios vizinhos mais afetados, arrecadando doações de água potável, produtos de limpeza, alimentos, roupas e outros artigos para moradores de Carapebus e Conceição de Macabu. Agentes da Defesa Civil municipal também foram disponibilizados para auxiliar nos esforços.