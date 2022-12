Chuvas fortes deixam morto e feridos no norte do estado do Rio

As aulas na rede municipal foram suspensas (1º) e amanhã (2). Além disso, três unidades de saúde, também afetadas pela chuva, não abrem .

No município vizinho de Macaé, nas 24 horas até o início da noite de , tinham sido registrados 220 milímetros de chuva, volume esperado para todo o mês. Sessenta pessoas tiveram que deixar suas casas, segundo a prefeitura.

As aulas da rede municipal de Macaé foram suspensas . Uma queda de barreira provocou a interdição total da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro de Imboassica, na tarde de . A via foi liberada posteriormente.