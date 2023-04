Cia de teatro leva entretenimento e conscientização em evento promovido pela CRV Industrial

Teatro foi apresentado na CRV Industrial de Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial deu início a uma série de apresentações artísticas que promovem o entretenimento e a conscientização dos colaboradores.

As apresentações tiveram início nesta segunda-feira (24.abr.23), no auditório da empresa sucroalcooleira.

A magia e o encanto do teatro foram utilizados para conscientizar o público presente, formado por colaboradores e seus familiares.

Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos, destacou a importância de estreitar os laços com o quadro de funcionários e seus familiares.

Outras lideranças destacaram pontos importantes da integração.

A peça teatral “Orgulho de Ser Trabalhador”, encenada pela Companhia Paraíba de Dramas e Comédias, destaca personagens que retratam a realidade. Francisco é um trabalhador dedicado e tem um ótimo relacionamento com a esposa e filhos, já o irmão, Pedrinho, abusa do álcool e das drogas, fazendo sofrer a esposa Nazaré.

Ana Tavares interpreta a personagem Nazaré na peça.

“Ela é a esposa do protagonista, Pedrinho. Ele é um trabalhador da CRV [fictício] que tem problemas com álcool, problemas com uso de drogas. Pedrinho é um colaborador muito irresponsável e Nazaré, dentro da sua condição de esposa, tenta sensibilizá-lo para que ele aprenda a ter uma responsabilidade não só no ensino, na empresa, mas também com a família. É a história de Nazaré parecida com muitas das histórias de muitas mulheres brasileiras casadas”.

Os atores apresentam ótimas atuações, e conseguem levar emoção ao público.

Paulo Filho, sócio-diretor da CRV Industrial, destacou que o projeto visa entender a realidade dos colaboradores, convidando a todos para uma autocrítica.

“Vamos fazer autocrítica e ver o que é que vocês acham que pode melhorar. Trocar ideias, conversar, analisar. E eu tenho certeza que a gente vai ser cada dia se aproximando mais”, disse o diretor.

Irivan Lima, diretor da companhia Paraíba, destacou que o objetivo é levar o cotidiano dos trabalhadores ao palco.

“Porque se você está bem em casa, está bem com a família, como é que você não vai também no trabalho? Então é o conjunto, é isso. Por isso que as empresas, como a CRV vem agora, ela está preocupada em integrar esse pessoal, trazer a família deles além”.

O José Luiz e o Roberto, funcionários da usina, ressaltaram a importância do evento.

Joelton Barros, o Pedrinho, destacou o fascínio de ser artista do teatro.

“Eu sou fascinado. E desde que eu sabia que desde os seis anos eu seria artista. Eu sou fascinado por esse trabalho. Então, de poder levar a arte para quem muitas vezes não tem a possibilidade, não tem teatro, e esse projeto, enfim, tem um cunho social por trás também”.

Após a encenação, os familiares dos colaboradores fizeram o tour pela usina, conhecendo as instalações.

Outras apresentações, com pequenas mudanças no roteiro, serão feitas no decorrer da semana, atingindo todos os setores da empresa.

Fotos: