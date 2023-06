Ciclista de 16 anos morre em acidente com carro em estrada de terra

Um ciclista, de 16 anos, morreu no final da noite deste sábado (3/6), em consequência de um atropelamento na Estrada Rural de Santo Antônio do Aventureiro, na Zona da Mata mineira. O local não tem qualquer iluminação.

A vítima conduzia a bicicleta, tendo um amigo, de 15 anos, na garupa. Eles foram surpreendidos por um carro de passeio, que os pegou de frente. O garupeiro ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital São Salvador, naquela cidade.

O motorista do veículo, que sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, para o mesmo hospital. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Além Paraíba.