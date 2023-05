Ciclista é atropelado na BR-356, próximo ao BH Shopping

Um ciclista, ainda não identificado, foi atropelado na manhã deste sábado (6/5), na BR-356, depois do BH Shopping, no bairro Belvedere, região Centro-Sul da capital mineira.

Segundo as primeiras informações, ele estava pedalando no sentido Rio de Janeiro e foi atropelado por volta de 6h50. O motorista do carro fugiu.