Ciclista morre ao cair em erosão às margens da via em Minas

Um ciclista de 59 anos morreu neste sábado (6/5) no município de Curvelo, na região Central de Minas Gerais, depois de cair em uma erosão de cinco metros de profundidade.

Conforme o Corpo de Bombeiros , acionado no início da tarde, o homem trafegava pela Rua Pedro Mourthe Sampaio, no bairro Chácara Santo Antônio, quando perdeu o controle da bicicleta e despencou no local, que continha entulhos, galhos pontiagudos e pedras.