Ciclista morre atropelado na Fernão Dias, em Pouso Alegre

Um ciclista morreu atropelado na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre, Região Sul de Minas, por volta de 18h30 dessa segunda-feira (3/4). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que ele estava no km 848 sentido São Paulo e, ao entrar na faixa da direita, foi atropelado por um veículo não identificado. O ciclista caiu na pista e foi atropelado várias vezes.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O homem de aproximadamente 60 anos, tinha cabelos brancos e usava bermuda preta, camiseta branca e chinelo. Ele estava em uma bicicleta vermelha, que ficou parcialmente destruída.

Como o ciclista estava sem documentos será preciso tentar identificar quem é essa vítima. Pessoas que tenham familiar ou amigo desaparecido com as características do ciclista devem entrar em contato com a Delegacia de Polícia Civil pelo telefone (35) 3429-5600.

Esse não foi o primeiro caso de morte de ciclista na Fernão Dias em 2023. O corpo de um homem de cerca de 30 anos foi encontrado no início de janeiro, próximo ao Bairro Algodão, em Pouso Alegre. Um Onix bateu de frente com a bicicleta e o ciclista estava sem documentos. Familiares conseguiram reconhecer o corpo.

(Nayara Andery/ Especial para o EM)