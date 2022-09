Cidade das Águas Music: 2ª noite arrasta multidão em show com Solange Almeida

Um grande público compareceu à segunda noite do Cidade das Águas Music no sábado (03) | Foto: Divulgação

Cachoeira Dourada, Minas Gerais. A segunda noite do Cidade das Águas Music arrastou uma multidão na noite de sábado (03.set.22). Solange Almeida animou o público com seu atual repertório, e relembrou canções de quando ainda era vocalista do grupo Aviões do Forró.

Solange Almeida em Cachoeira Dourada

A população de Cachoeira Dourada vem acolhendo os turistas de forma calorosa.

Depois de festas de sucesso já realizadas neste ano, como as feiras agropecuárias de Capinópolis e Santa Vitória, o Cidade das Águas Music tende a se tornar um dos maiores eventos da região. Cabe ressaltar que a Expopec de Ituiutaba ainda não foi realizada, e também promete reunir milhares de pessoas.

Neste domingo (04), o show fica por conta da banda Paquá é do cantor Kleo Dibah. As festividades terão início às 16h e continua após às 20h.

Segunda noite do Cidade das Águas Music

Primeira noite do Cidade das Águas Music