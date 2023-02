Cidade mineira cancela carnaval por causa das fortes chuvas

Sofrendo com intensas chuvas ao longo desta semana, a cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata mineira, cancelou o carnaval deste ano. A prefeitura decretou situação de calamidade pública e emergência nessa quarta-feira (8/2).

As fortes chuvas de terça-feira (7/2) causaram grandes estragos em distritos do município. No dia seguinte, novas chuvas fortes provocaram alagamentos e danos em regiões centrais.

"A decisão leva em conta o impacto negativo na vida das pessoas afetadas e a necessidade de um esforço na busca por soluções que minimizem os efeitos drásticos das chuvas e suas consequências, considerando que, neste momento, a prioridade é o apoio à população que sofre com os danos provocados pelas chuvas e enchentes", comentou a prefeitura em nota nas redes sociais.

Também foi informado que medidas estão sendo tomadas para diminuir os danos causados pelo temporal. Foram enviados colchões, cestas básicas, kits de limpeza e outros itens. A prefeitura afirmou que obras de recuperações de estradas, remoções de árvores e amparo a imóveis privados seguirão até que os danos sejam amenizados.

Aulas suspensas

A Prefeitura de Santos Dumont informou, nesta quinta-feira (9/2), que as aulas da rede municipal estão suspensas até segunda-feira (13/2) devido aos danos causados pelo grande volume de chuvas.

