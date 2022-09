Cidades das Águas Music chega ao fim com promessa de se tornar tradição na região do Triângulo Mineiro

Comemoração dos 60 anos de Cachoeira Dourada foi encerrada com shows de Kleo Dibah e Paquá. Evento recebeu grande público desde a última sexta (2) e foi considerado um sucesso

Show com o cantor Kleo Dibah encerrou o festival de música de Cacheira Dourada

Cachoeira Dourada, no Triângulo Mineiro, comemorou seus 60 anos de emancipação político-administrativa com uma grande programação de inaugurações e o evento Cidade das Águas Music, que ocorreu entre os dias 2 e 4 de setembro, na Praia do Lago, com Esportes Naúticos, Beach Tennis, Futevôlei, Futebol e Peteca, além dos shows de Matheus Fernandes (sexta), Solange Almeida (sábado), Kleo Dibah e Paqua (domingo). A cidade se consolida como destaque no turismo na região do Pontal Mineiro.

Para o Cidade das Águas Music uma grande e moderna estrutura foi montada para receber o público de Cachoeira Dourada e de toda a região. A praça de eventos é um dos maiores investimentos feitos pela gestão do prefeito Candango, e entregue durante as comemorações. Também foram realizadas diversas inaugurações: quadras de beach tenis, futevôlei, reforma de quadra poliesportiva e praça, nova pista de caminhada, revitalização da orla da Praia do Lago, nova sede da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e nova sede da Estação de Tratamento de Água.

O prefeito de Cachoeira Dourada ressaltou a relevância do turismo para a economia do município e celebrou os resultados obtidos para o comércio local por meio da atração de público de toda a região durante os dias de evento.