Cinco pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-040

Cinco pessoas morreram após uma batida entre um carro e um ônibus na BR-040, em Felixlândia, na Região Central de Minas Gerais, nesta quarta-feira (29).

Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu no início da manhã, na altura do km 372 da rodovia, próximo da ponte sobre o Rio Manso.

A equipe de resgate informou que o automóvel de passeio tentou uma ultrapassagem e bateu de frente com o ônibus que seguia no sentido oposto. Com impacto, o carro ficou completamente destruído e o coletivo foi parar em uma área de mata às margens da rodovia.

Cinco mortes foram constatadas dentro do carro com placas de Paracatu (MG). Os corpos foram identificados sendo um casal, um adulto, um adolescente e uma criança. A menina de apenas quatro anos foi arremessada para fora do veículo.

As idades das outras vítimas não foram divulgadas pela concessionária.

A perícia técnica e o rabecão da Polícia Civil foram acionados para os trabalhos de praxe. As causas do acidente ainda serão investigadas.