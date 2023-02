Cine Santa Tereza terá sessões especiais para crianças em fevereiro

A Prefeitura de Belo Horizonte realizará, em fevereiro, duas sessões de filmes voltadas para o público infantil, no Cine Santa Tereza, durante a Sessão Infantil e a Sessão Azul. Os filmes fazem parte da mostra “Em dobro: duplas protagonistas”, uma seleção de filmes nos quais as narrativas estão centradas em duplas de personagens.

Neste sábado (4/2), às 16h30, durante a Sessão Infantil, será exibido o filme 'A Dama e o Vagabundo', um clássico da Disney que narra o romance e a parceria entre dois cães muito diferentes.

No dia 25, também sábado, às 16h30, será a vez do filme 'Procurando Nemo', que fala sobre uma incessante busca no mar protagonizada pela dupla Marlin e Dory, na Sessão Azul, uma ação do Cine Santa Tereza com recursos de acessibilidade que acontece uma vez por mês, com atenção especial para crianças com transtorno do espectro autista.

Os ingressos podem ser retirados gratuitamente, 30 minutos antes da sessão, através do site www.diskingressos.com.br ou na bilheteria do Cinema

*Estagiária sob supervisão