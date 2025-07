Circuito Junino atrai grande público em noite especial na Praça da Prefeitura em Ituiutaba

Com grande presença de público e clima típico das festas de São João, a Praça da Prefeitura (Praça Cônego Ângelo) foi palco, na noite do último sábado, 28 de junho, de mais uma edição do Circuito Junino, projeto itinerante promovido pela Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Fundação Cultural em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e UFU, reuniu apresentações musicais, danças tradicionais e gastronomia típica, celebrando a cultura nordestina e as tradições juninas.

O evento contou com o apoio da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

Crianças, jovens e famílias inteiras prestigiaram as atrações culturais, que incluíram o grupo Forró Dibah, a Orquestra de Viola UAI, o Grupo de Catira Solas de Ouro e a Escola de Dança Everson Araújo.

Entre uma apresentação e outra, era possível saborear pamonha, canjica, bolo de milho e outras iguarias juninas, além de adquirir peças de artesanato produzidas por empreendedores da cidade.

Com programação prevista até o fim de julho, o Circuito Junino percorrerá diferentes bairros e praças de Ituiutaba, levando cultura e lazer gratuitos para a população.

As próximas datas já estão confirmadas: 5 de julho na Praça Mário Natal, 11 no Bairro Ipiranga, 18 no Bela Vista e 25 no Canaã.