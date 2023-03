Clínica de reabilitação particular, em Betim, é fechada por maus-tratos

Uma clínica de reabilitação particular, localizada na região de Vianópolis, em Betim, na Grande BH, foi fechada pela Secretaria Adjunta de Segurança Pública nessa quarta-feira (1º/3).

A ação foi feita após denúncia encaminhada pelo Ministério Público de Minas Gerais solicitando fiscalização na clínica.

Equipes da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária estiveram no local para apurar a situação e confirmaram as denúncias de maus-tratos, cárcere privado, além de sinais de violência física e psicológica contra os abrigados.

Também foi encontrada uma arma de fogo no local. A clínica tinha, no momento da ação, 91 internos. Muitos deles, idosos com necessidades especiais e sem a devida assistência, segundo a nota da prefeitura de Betim.

A clínica, que não possui alvará de funcionamento, foi fechada e os responsáveis presentes no local no momento da ação foram foram presos. O proprietário da clínica foi identificado e já possui passagem pela Polícia Federal, condenado a cinco anos de prisão no Estado de Goiás, pelo mesmo crime.

Além da ausência de alvará, a Vigilância Sanitária identificou superlotação e condições insalubres nas acomodações. Também foram constatadas condições estruturais e de higiene precárias, condições trabalhistas irregulares, medicamentos controlados sem receita ou data de vencimento.

Foi constatado, também, que a clínica realizava internação sem a devida indicação médica e sem qualquer notificação ao Ministério Público.

Por determinação do MP, a clínica tem até 48 horas para liberar os internos para os familiares. Até o fim da tarde de ontem, mais da metade dos 91 pacientes foram retirados da clínica pelas famílias.

Na manhã de hoje, o dono do espaço onde a clínica funcionava, que não quis se identificar, disse que alugou o imóvel para a pessoa que gerenciava a clínica, mas não sabia o que e como funcionava. Ele tentou entrar no local, mas o portão está trancado.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais para ter mais informações sobre a investigação e aguarda retorno.