CNH: Prova de legislação em libras passa a ser oferecida em Juiz de Fora

pessoas com deficiência auditiva que quiserem tirar carteira de habilitação podem requisitar a prova de legislação em libras em Juiz de Fora. A medida foi anunciada pela Polícia Civil nesta terça-feira (14/3).

A prova será eletrônica com o auxílio de um “avatar” para a Língua de Sinais, informou a PC. A medida é inovadora para o interior do estado, já que a prova em libras só podia ser realizada em Belo Horizonte

“Estamos cumprindo com o nosso papel de forma mais eficiente, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro assegura a acessibilidade de comunicação em todas as etapas do processo de habilitação; e agora o candidato pode fazer isso mais perto de sua casa e de sua cidade. Isso traz acessibilidade e autonomia para a comunidade surda”, explicou a delegada-geral Flávia Camargo Murta, chefe do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora.

A medida não irá beneficiar apenas os moradores de Juiz de Fora. Quem estiver interessado em tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e morar na Zona da Mata Mineira poderá realizar a prova em libras na cidade.

Para marcar a prova de legislação com tradução em libras é preciso:

– Marcar o exame por meio dos Centros de Formação de Condutores (autoescolas) credenciados pelo Detran; – Pagar os Documentos de Arrecadação Estadual (DAE) específicos de cada etapa; – A prova de direção contará com funcionários habilitados em libras

Outros processos continuam idênticos

Além de fazer a prova de legislação e a prova de direção, o deficiente auditivo que quiser obter a CNH precisa passar pelo procedimento padrão adotado pelo Detran: