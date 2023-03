Cobra em motor de Jeep dá trabalho a bombeiros de Minas

A equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros de Uberaba , no Triângulo Mineiro, teve muito trabalho nesta terça (28/2). Os militares retiraram uma cobra canina do motor de um Jeep Cherokee. O veículo estava estacionado na Rua Varginha, no bairro São Benedito.

Segundo informações divulgadas pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), a serpente estava bastante agitada no momento do resgate.

“O pouco espaço no cofre do motor, além da própria temperatura do mesmo, dificultou os trabalhos dos militares”, explica nota do 8º BBM.

Desta forma, os bombeiros utilizaram ganchos e jatos de ar comprimido, em várias tentativas, para fazer com que a serpente se movimentasse no interior do cofre do motor e, então, fosse possível capturá-la.

O animal, que estava sem ferimentos, foi solto em seu habitat natural instantes depois.