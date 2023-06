Cofre lotado de dinheiro e “viagra” é encontrado pela PF em ação contra aliados de Lira

Durante uma operação realizada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (1º.jun.23), no âmbito da Operação Hefesto, os investigadores encontraram um cofre em um endereço de Brasília.

O cofre estava completamente cheio de dinheiro em espécie, incluindo notas de real e dólar americano. Além disso, dentro do mesmo compartimento, havia remédios utilizados para tratar disfunção erétil.

Estima-se que a soma dos valores encontrados possa ultrapassar os R$ 4 milhões. Além do cofre, a PF também apreendeu uma quantia em dinheiro que estava escondida em malas de viagem.

De acordo com informações obtidas pela coluna, um dos assessores do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Os agentes da PF apreenderam documentos em endereços relacionados a Luciano Cavalcante, que está lotado na Liderança do Progressistas (PP).