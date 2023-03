Coletores de lixo encontram crânio humano em sacola

Coletores de lixo encontraram um crânio humano dentro de uma sacola de lixo na Rua Centáurea, no Bairro Esperança, em Ipatinga, no interior de Minas, no fim da tarde dessa segunda-feira (20/3). Os funcionários da "Vital Engenharia" acionaram a Polícia Militar (PMMG) e relataram o caso.