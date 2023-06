Colisões de ônibus assustam

A colisão de um ônibus intermunicipal com o muro de uma casa na noite de quinta-feira, no Bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), soma mais um caso na extensa lista de acidentes com coletivos na Grande BH. Neste caso específico, o veículo teria sofrido uma pane mecânica nos freios. Além do motorista, uma criança, que estava dentro da residência, ficou ferida.

O caso ainda está sendo investigado, mas já pode ser contabilizado nos dados de acidentes que têm acontecido na Grande BH. Em 62 dias, de 1° de abril a 1º de junho, foram apurados 17 incidentes, que refletem no número de pessoas que se feriram por estarem dentro ou fora dos coletivos. No período, foram quase 100 vítimas, sendo cinco no primeiro dia do sexto mês do ano.

Só em maio, no Hospital João XXIII, em BH, principal centro de atendimento de trauma de Minas Gerais, foram feitos 54 atendimentos a vítimas de acidentes envolvendo ônibus. Os dados são da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). A instituição informou, ainda, que de janeiro a maio deste ano foram registrados 196 socorros, o que representa 56% do total de atendimentos feitos em 2022.

Na capital, a última ocorrência envolvendo o transporte público foi feita na última segunda-feira. Na ocasião, um homem, cuja identidade não foi divulgada, teve a cabeça esmagada pela roda traseira de um ônibus que havia acabado de descer. O acidente aconteceu dentro da Estação São Gabriel, no Bairro Primeiro de Maio, Região Norte da cidade, por volta das 19h, horário de pico de trânsito de pedestres e veículos.

No dia seguinte ao atropelamento, a BHTrans informou que o veículo 20465, que fazia a linha 814 (Estação São Gabriel/Jardim Vitória), envolvido na ocorrência, estava proibido de circular há quase uma semana, desde 23 de maio deste ano. A suspensão da Autorização de Tráfego do carro foi suspensa por problemas na porta central de desembarque. Segundo o órgão fiscalizador, a liberação deveria acontecer após uma nova vistoria, que ainda não havia sido feita.

Em relação ao acidente, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-MG), lamentou o ocorrido e informou que o Samu e Bombeiros foram acionados pelo próprio motorista do ônibus, que também teve que receber atendimentos médicos. A ser questionada sobre a regularidade do veículo, a entidade afirmou que “as autorizações de tráfego são sempre renovadas pelas empresas em face de laudos de vistorias”. Além disso, assegurou o empenho da empresa responsável pelo carro, com a “correta manutenção dos veículos”.

Má conservação Ainda nesta semana, na segunda-feira, dois ônibus da linha 5503A (Goiânia A) foram apreendidos e levados para o pátio do Detran, por motivo de má conservação. Os veículos foram flagrados pela BHTrans e Guarda Municipal com os pneus carecas. Eles pertencem ao consórcio BH Leste.

A apreensão aconteceu durante operação da Prefeitura de Belo Horizonte instaurada após uma onda de acidente envolvendo coletivos acontecer na capital. No dia 25 de maio, outros três carros usados no transporte coletivo, também foram enquadrados. Dois, que faziam as linhas 85 (Estação São Gabriel/Centro – Via Floresta) e 9214 (Caetano Furquim/Havai – Via Alto Havai), foram apreendidos por estarem com os pneus carecas. Já o terceiro, da linha 9211 (Caetano Furquim/Havai), por não ter o certificado de registro e licenciamento do veículo. Todos os carros pertencem ao Consórcio BH Leste.

De acordo com a PBH, os veículos que não estão em condições adequadas de operação são autuados e têm as autorizações de tráfego recolhidas. Em alguns casos, são removidos para o pátio do Detran. Eles só podem voltar a operar depois da comprovação de que as irregularidades foram sanadas.

O usuário que quiser denunciar pode fazer pelo PBH APP, pelo WhatsApp da PBH: (31) 98472-5715 ou pelo site da PBH. É importante que os usuários indiquem o número da linha, o horário e, se possível, o número do veículo.

Sistema precário Desde 23 de abril deste ano, a passagem dos ônibus de Belo Horizonte custa R$ 6, a mais cara do país. Na terça-feira, em nota encaminhada ao Estado de Minas, sobre uma colisão entre dois coletivos, que deixou 17 feridos, sendo um em estado grave, na região Norte da capital, o Setra afirmou que as empresas que participam dos consórcios associados estão colapsando, com as contas no vermelho.

Isso porque, conforme a entidade que responde pelos empresários, o valor da tarifa estava congelado em R$ 4,50 desde 2018. Segundo o Setra, esse é o motivo dos veículos estarem em más condições. “O reequilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público municipal é essencial para que diversas ações de melhoria dos serviços sejam implementadas, possibilitando a recuperação da demanda e retomada dos investimentos na renovação da frota”.

No entanto, para que os usuários não fossem onerados com o aumento da passagem, o município propôs repassar o valor da diferença da tarifa, colocada pelas empresas como a ideal, ele mesmo. Assim, mesmo com o congelamento da passagem, de julho de 2022 a abril deste ano, as empresas receberam um subsídio de R$ 243,4 milhões, valor que deveria suprir a carência das empresas.

Agora, o poder público se prepara para aprovar outra parcela de dinheiro às empresas. O subsídio atual, prevê o repasse de mais R$ 512 milhões. A condição para o pagamento é que a tarifa volte aos R$ 4,50.

Na segunda-feira, os vereadores de BH vão realizar uma reunião conjunta das comissões de Administração Pública; de Orçamento e Finanças Públicas; e de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços para avaliar e votar o projeto de lei que vai liberar o valor aos empresários do sistema de transporte público da capital.

