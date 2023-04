Com baixo estoque de sangue, cirurgias eletivas em Contagem são suspensas

As cirurgias eletivas nos hospitais públicos de Contagem estão suspensas a partir deste sábado (29/4). A medida foi tomada devido ao baixo estoque de sangue do município, que aconteceu em decorrência da situação precária no Hemominas, instituição que fornece o banco de sangue para a cidade.

Com o estoque mínimo, os atendimentos de urgência, como vítimas de acidente , pacientes com intercorrência clínica que necessitam de transfusão de sangue, pessoas internadas em leitos de CTI e salas vermelhas de toda a rede de urgência da cidade, além de gestantes de alto risco, CTI pediátrico e neonatal, estão sendo priorizados.

De acordo com a Prefeitura de Contagem, ainda não é possível prever uma data para a normalização do banco de sangue e a volta das cirurgias eletivas. Isso porque o Serviço Social Autônomo de Contagem depende da reposição de estoque da parceira, Hemominas.

“Os pacientes que têm cirurgias agendadas terão os casos avaliados e, se for necessário, serão contatados pela equipe do Hospital Municipal de Contagem para fazer a remarcação das cirurgias eletivas. Vale reforçar que apenas novos agendamentos estão suspensos neste primeiro momento”, informou a administração municipal.

Como ajudar

Quem tiver interesse em doar sangue, pode agendar um horário pelo site do Hemominas ou procurar o hemocentro de Betim ou Belo Horizonte . Importante destacar que se o doador quiser direcionar a sua doação para Contagem, basta informar na hora da triagem da doação. Desta forma, o sangue será destinado à Agência Transfusional do município.

Quem pode doar sangue?

Ter entre 16 e 69 anos (sendo que a primeira doação deve ser feita antes dos 60 anos);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar mais de 50 kg;

Menores de 18 anos podem doar mediante autorização dos responsáveis.

Período entre doações: