Com horário ampliado, Parque Municipal de BH terá reforço na segurança

O Parque Municipal de Belo Horizonte passou a funcionar com novos horários, desde essa quarta-feira (8/3). O Parque Américo Renné Giannetti agora funciona das 7h às 21h, atraindo mais pessoas para o local. Com o aumento de visitantes, a Guarda Civil vai dobrar o número de agentes trabalhando na segurança do parque.

Guardas veteranos atuarão na segurança junto com 134 novos agentes, que concluíram o Curso de Formação e serão diplomados no próximo dia 17. A guarda do parque é feita por equipes que atuam a pé, com o apoio de um efetivo motorizado. A entrada e a saída de pessoas é monitorizada por meio de câmeras de segurança, vigiadas por porteiros da Fundação de Parques.

O Programa de Requalificação do Centro da capital é o responsável pela ampliação do horário de funcionamento. A medida gera a possibilidade do parque servir de local para exercícios físicos e passeios ao ar livre para pessoas que trabalham em horário comercial, aumentando a expectativa do número de visitantes.

No cronograma anterior, o parque recebia cerca de 3 mil visitantes por dia, durante a semana, e 10 mil aos finais de semana. Com o novo horário, a expectativa é que esse número, inicialmente, tenha um aumento de 500 a 1 mil visitantes por dia.

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), responsável pela administração da área, planejou a estratégia com o objetivo de melhorar a segurança do Parque Municipal e atrair mais visitantes para conhecer as áreas gramadas para descanso, bosques, trilhas ecológicas, lagoas, cascatas, alamedas com pista de caminhada, os equipamentos esportivos, como quadra poliesportiva, quadra de tênis e rinque de patinação, além de brinquedos diversos.