Com time alternativo, Flamengo recebe Atlético-MG pelo Brasileirão

Em meio à disputa pelo tetra na Copa do Brasil, o Flamengo entra em campo no Maracanã neste sábado (15) com um time alternativo contra o Atlético-MG, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro carioca está em quarto lugar na tabela, com 52 pontos, cinco a mais que o Galo, sétimo colocado. O duelo, a partir das 20h30 (horário de Brasília) no Rio de Janeiro, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias de Bruno Mendes.

HOJE TEM MENGÃO NO BRASILEIRÃO! Às 20h30, o Mais Querido enfrenta o Atlético-MG, no Maracanã! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxCAM #VamosFlamengo pic.twitter.com/xeB9Pv5Ga4 — Flamengo (@Flamengo) October 15, 2022

O Flamengo joga esta noite sem a maioria dos titulares. As exceções serão o goleiro Santos e João Gomes – o volante está fora da decisão da próxima quarta (19) contra o Corinthians, devido ao terceiro cartão amarelo.

Na sexta (14), durante o último treino, o técnico Dorival Júnior testou o lateral Matheuzinho no meio-campo, e esta deve ser uma das novidades da equipe.Entre os desfalques, estão Diego Ribas (suspenso) e Erick Pulgar (em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo).

O time B do Flamengo deve começar a partida com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, João Gomes, Matheuzinho, Victor Hugo, Marinho, Cebolinha e Matheus França.

Já o Atlético-MG entra em campo pressionado a voltar ao G6, que garante a classificação para a Libertadores no ano que vem. O técnico Cuca conta com a liberação médica do atacante Hulk, já recuperado uma lesão na panturrilha esquerda, e também do lateral Mariano, que tratava uma uma lesão muscular na coxa direita. Entre os desfalques, estão o zagueiro Jemerson (suspensão) e o trio Igor Rabello, Pedrinho e Guilherme Arana que se recupera de lesões graves.

O Galo deve iniciar o confronto com Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Allan, Otávio e Nacho; Zaracho, Keno e Hulk.