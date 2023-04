Começa a campanha de vacinação contra gripe em BH

A campanha de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte começa nesta segunda-feira (3/4) após a antecipação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) pela disponibilidade de doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde (MS).

Na primeira etapa serão vacinados idosos a partir de 60 anos, população acamada e residente nas instituições de longa permanência, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto ).

As doses imunizantes estão disponíveis nos 152 centros de saúde de BH , além de dois postos extras, localizados no Centro Universitário UNI-BH (Oeste) e na faculdade UNA (Centro-Sul), onde Cláudio Luiz dos Santos, de 62 anos, tomou a vacina da gripe e a bivalente, que protege da COVID-19 e da variante Ômicron, nesta segunda-feira (03/04).

“Em novembro tomei a vacina da gripe e agora tomei a de reforço. Amanhã tomarei a da meningite porque é sempre importante ficar protegido”, explicou ao complemntar que não enfrentou problemas para se vacinar nesta manhã. “O local estava vazio, só tinha duas pessoas na minha frente na fila, demorei apenas 10 minutos”.

Para consultar o endereço de todos os postos de saúde e o horário de funcionamento basta clicar aqui

O que precisar levar

Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identidade e cartão de vacina. Os trabalhadores da área de saúde poderão receber a vacina nos locais de trabalho, basta levar um documento que comprove a atividade em BH.

Os acamados devem fazer um cadastro on-line para receber o imunizante. As mulheres que acabaram de ter filho e estão no período de pós-parto tem que apresentar documento como certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros.

Ao longo das próximas semanas serão convocados os demais grupos restantes definidos pelo Ministério da Saúde como público prioritário para receber a vacina contra a gripe. Entre eles estão:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Professores do ensino básico e superior;

Povos indígenas;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas;

Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Objetivo da vacinação

A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

O imunizante é trivalente e protege contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B). É importante reforçar que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina da gripe e outros imunizantes, como a vacina da Covid-19.

A 25ª Campanha de Vacinação contra a Influenza

A 25ª Campanha de Vacinação contra a Influenza que acontece neste ano de 2023 começa em todo território nacional a partir do dia 11 de abril, mas a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) decidiu pela antecipação da vacinação em todo estado nesta segunda-feira (4/3) diante da disponibilidade de doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde (MS).

Para a campanha deste ano, Minas Gerais já recebeu do Ministério da Saúde 1.420.000 doses, que estão sendo disponibilizadas aos 853 municípios mineiros. Para operacionalização da campanha, as cidades deverão considerar o quantitativo de doses da vacina e logística disponíveis no território.

A campanha seguirá até dia 31/5 e a meta de cobertura vacinal é de 90%. A expectativa é que 8.519.957 pessoas sejam vacinadas no território mineiro.