Comerciante é detido pela PRF transportando pescado irregular na BR-153

Carga de pescado irregular apreendida pela PRF

Na noite da última quarta-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de pescado ilegal na BR-153, na altura do município de Nova Glória, em Goiás. A ação foi desencadeada após uma caminhonete ser flagrada fazendo uma ultrapassagem perigosa na ponte do Rio das Almas, na região norte do estado.

Ao parar o veículo para fiscalização, os agentes da PRF verificaram que a caminhonete não possuía licenciamento. Em uma verificação mais detalhada, descobriram na carroceria do veículo mais de 1,2 tonelada de peixes das espécies pintado, piau e caranha. Os peixes estavam cobertos apenas por uma lona, sem qualquer tipo de refrigeração adequada e sem documentação que comprovasse a origem e a permissão para transporte.

O motorista, de 38 anos, afirmou que havia recolhido o pescado em Rianápolis. Além da ausência de licenciamento do veículo, o transporte estava sendo feito em condições inadequadas, o que agravou a situação.

A apreensão ocorreu durante o período da piracema, que se estende até o dia 28 de fevereiro de 2025. Neste período, a pesca de várias espécies é proibida para garantir a reprodução dos peixes e a preservação das espécies aquáticas.

O motorista foi autuado pela PRF. A carga apreendida foi entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que tomará as medidas cabíveis em relação ao pescado.