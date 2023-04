Comerciante é preso suspeito de abuso sexual de menina de 10 anos

Em Machado, cidade localizada no Sul de Minas, um comerciante foi preso nesta terça-feira (17/3) sob suspeita de ter abusado sexualmente de uma menina de 10 anos de idade. De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, a criança havia ido a uma mercearia para comprar biscoitos e voltou para casa assustada. A família da menina, ao perceber a alteração comportamental da filha, acionou a Polícia Militar.

Segundo depoimento da vítima aos policiais, o homem a chamou para dentro do balcão da mercearia, pediu um abraço, passou as mãos em seu corpo e, ainda, tentou forçá-la a beijá-lo na boca. A Polícia Militar foi imediatamente ao estabelecimento comercial e deteve o suspeito. No entanto, ele negou as acusações e alegou ser conhecido da família da menina, tendo dado apenas um abraço na criança.

LEIA MAIS: STJ define que qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos será estupro

O acusado foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento e estar sob as devidas providências legais. O caso segue em investigação, uma vez que, durante o momento do suposto abuso, apenas o comerciante e a garota se encontravam dentro da mercearia.