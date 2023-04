Comércio irregular de carne é investigado em Uberaba

Sete fiscais da Vigilância Sanitária de Uberaba , no Triângulo Mineiro, são investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sob suspeita de envolvimento em um esquema de comércio irregular de carnes com donos de churrascaria e açougues da cidade.

Segundo informações divulgadas pela controladora geral do município, Júnia Camargo, os primeiros processos foram instaurados, também na prefeitura , com as informações preliminares da investigação, sendo que, nesse momento, três servidores respondem por processos administrativos disciplinares.