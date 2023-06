Comércio tem permissão para funcionar normalmente em BH no Corpus Christi

Os lojistas terão permissão para manter seus estabelecimentos abertos durante o feriado de Corpus Christi, no dia 8 de junho, próxima quinta-feira. A decisão foi comunicada pelo Sindilojas BH e Região, em acordo com a Convenção Coletiva firmada com o Sindicato dos Comerciários, que autoriza o trabalho dos empregados nessa data.

De acordo com Salvador Ohana, vice- presidente do Sindilojas BH e Região, a decisão é baseada na proximidade que o feriado tem com o dia dos namorados. "O feriado cai em uma 5ª feira, e os lojistas precisam vender para ter um bom faturamento na semana do dia dos namorados”, explica ela.

Para os funcionários que trabalharem neste feriado, devem ser observadas as diretrizes estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) assinada entre as partes.

O Sindilojas BH e Região também alerta que é necessário obter o Certificado de Abertura específico para essa data, a fim de evitar possíveis multas.