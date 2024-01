Como a Frequência Atômica pode ajudar cães e gatos na autocura

No âmago de toda matéria encontra-se o átomo, composto por prótons, nêutrons e elétrons. Esta construção elemental é a base da energia que compõe tanto seres humanos quanto animais.

A tecnologia de criptografar pulsos elétricos para induzir a autocura em cães e gatos está sendo aplicada em um projeto denominado ‘Frequência Atômica’, criada pela empresa de cuidados pet ‘A Ilha’.

A empresa já atua como distribuidora de medicamentos homeopáticos em Todo o Brasil, e vem desempenhando testes com a Frequência Atômica e medicamentos como o Viscum-Vet.

O Conceito da Frequência Atômica: Alinhamento Energético e Autocura

A Frequência Atômica realiza um alinhamento energético dos átomos através de pulsos de frequência, assemelhando-se a uma ressonância. Este processo visa criar um ambiente onde a energia do animal é alinhada, eliminando razões para a persistência de doenças.

Aplicação Prática: A Frequência Atômica em Cães e Gatos

A cada gravação de Frequência Atômica, disponibilizada como um arquivo de mídia para que os animais possam ser expostos, inclui gravações direcionadas com os pulsos elétricos.

É crucial preencher o formulário de requisição de forma precisa para garantir a eficácia do tratamento.

Validação Científica: Experimento da Dupla Fenda na Física Quântica

Analogamente ao experimento da Dupla Fenda na física quântica, a Frequência Atômica opera de maneira similar no ambiente orgânico. O observador (tutor) desempenha um papel crucial, influenciando o comportamento da frequência quando aplicada ao animal.

Complementaridade e Orientação Veterinária: Frequência Atômica e tratamentos convencionais

A eficácia da Frequência Atômica está na estimulação da autocura, entretanto, é essencial salientar que ela deve ser utilizada como tratamento complementar, não substituindo as orientações do médico veterinário. Para pets em tratamento com medicamentos como o Viscum-Vet, a Frequência Atômica atua tanto nas moléculas do medicamento quanto no animal.

Manutenção e Prazos: Utilização contínua e reconfiguração da Frequência Atômica

Após 90 dias de uso, a Frequência Atômica atua nos átomos, sendo necessário reconfigurar a frequência para manter sua eficácia. O tratamento deve ser utilizado de forma constante por 90 dias.

A gravação dos pulsos elétricos é realizada com Inteligência Artificial. O material é disponibilizado em até 3 dias úteis.

Uma solução prática para promover o bem-estar do seu pet.