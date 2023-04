Como funcionará o metrô de BH durante o feriadão de Tiradentes

Durante o feriado de Tiradentes, que abarcará sexta-feira (21/4), sábado (22/4) e domingo (23/4), o funcionamento do Metrô de Belo Horizonte (MG) sofrerá alterações para se adaptar a algumas demandas durante o período.

Na sexta-feira e no domingo, o intervalo será de 20 minutos durante toda a operação.

Já no sábado, o intervalo será de 15 minutos entre 5h15 e 19h, e de 20 minutos após este horário. A Estação Horto ficará aberta com a bilheteria em funcionamento até 23h30 para atender ao público que irá ao jogo na Arena Independência, mas o Metrô BH pede para que os usuários evitem filas e comprem seus bilhetes com antecedência. As demais estações estarão abertas apenas para desembarque após as 23h.

Normalmente, as bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h, enquanto as estações ficam abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. Em dias úteis, o intervalo das operações é de 7 minutos em horários de pico (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e de 15 minutos nos demais horários.

Aos sábados, o intervalo costuma ser de 15 minutos entre 5h15 e 19h, e de 20 minutos após este horário. Domingos e feriados têm intervalos de 20 minutos. A tarifa do metrô continua sendo de R$ 4,50.

Serviço

Atendimento ao usuário:

Whatsapp: (31) 3250-3901

Telefone: (31) 3250-3956

O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.