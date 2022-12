Como a neuropsicologia explica a falta de atenção e raciocínio

A neuropsicologia é importante no diagnóstico de doenças relacionadas ao cérebro

A neuropsicologia visa avaliar, investigar e criar hipóteses para desenvolver um plano de tratamento ao paciente. É a aplicação do conhecimento na identificação e no auxílio do tratamento de lesão ou doença, geralmente no cérebro, que causam déficits cognitivos e psicológicos.

A avaliação é indicada, quando há suspeita de disfunções cognitivas, que diminui a funcionalidade e produtividade do indivíduo, ou seja, quando o sujeito apresenta dificuldade em qualquer um desses processos:

Desenvolvimento motor (andar, correr, pular, coordenação motora fina e grossa);

Desenvolvimento da linguagem (ausência de fala, fala de difícil entendimento, trocas vocais);

Na aprendizagem (leitura, escrita, atenção, memória e retenção);

Na personalidade e socialização (introspecção, depressão, isolamento, dificuldade em brincar, dificuldade de se relacionar com pares da mesma idade etc.).

Quais são os principais transtornos, investigados pela avaliação neuropsicológica?

Transtornos de aprendizagem (dislexia, discalculia; disgrafia, misto);

Transtorno do Déficit de Atenção por Hiperatividade (TDAH);

Transtorno Opositor Desafiante (TOD);

Altas habilidades / Superdotação (AH-SD);

Déficit Intelectual;

Transtorno do espectro autista (TEA);

Outros transtornos do neurodesenvolvimento.

Acidente vascular encefálico/cerebral (derrame);

Demências (Alzheimer, vascular, Corpos de Lewy, frontotemporal, mista);

Mal de Parkinson;

Eplepsia;

Escleroses múltiplas e outras doenças desmielinizantes do Sistema Nervoso central;

Alterações cognitivas do alcoolismo e da drogadicção;

Alterações cognitivas decorrentes de doenças virais, como AIDS;

Alterações cognitivas decorrentes das doenças do sono;

Quais são os principais testes e escalas utilizadas nas avaliações neuropsicológicas?

Escala de Inteligência Wechsler para Crianças – WISC-IV

Escala Wechsler Abreviada de Inteligência – WASI

CPM-Raven – Raven Infantil – Matrizes Progressivas Coloridas de Raven

Figura Complexa de Rey

Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey – RAVLT

Fluência Verbal Semântica e Fonológica

FDT – Teste dos Cinco Dígitos

Bateria Psicológica de Avaliação da Atenção – BPA

TAVIS-4 – Teste de Atenção Visual

Torre de Londres

Teste de Trilhas

MMSE-2 – Mini Exame do Estado Mental

Teste de Desempenho Escolar – TDE II

Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino Fundamental- EAVAP-EF

Escala MTA-SNAP-IV

Escala de Auto-avaliação do Adulto- ASRS

Inventário de Depressão de Beck – BDI II

Escala Baptista de Depressão Infanto-Juvenil – EBADEP-IJ etc.

Quem pode indicar uma avaliação neuropsicológica?

A avaliação neuropsicológica, geralmente, é indicada pelo neurologista ou por uma neuropediatra, também pode ser solicitada por qualquer profissional da área da saúde, que tenha conhecimento e trabalhe com os quadros clínicos descritos acima.

Quantas sessões para uma avaliação neuropsicológica?

Em média, serão realizadas de 5 a 8 sessões. Primeiras sessões destinadas a anamnese, 3 a 6 sessões de avaliação com o paciente, 1 sessão para entrega e esclarecimento sobre o laudo neuropsicológico.

Qual é o valor de uma avaliação neuropsicológica?

O valor de uma avaliação completa pode variar.

