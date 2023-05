Como Taís Araújo virou personagem da Turma da Mônica

Taís Araújo é a mais nova personagem de Maurício de Sousa. A atriz entrou para o elenco do espetáculo “Mônica 60”, que comemora o aniversário de 60 anos de Mônica.

A artista ganhou, inclusive, sua versão em cartoon para narrar virtualmente o show inédito do Circo Turma da Mônica.

“Fazer parte desta Turma é um desejo tão profundo, que eu nem sabia que existia. E agora eu estou lá, com eles, contando a história da menina mais maneira do Brasil inteiro”, disse Taís em comunicado da assessoria do Circo.

“Mônica 60” estreia no dia 1º de julho, no Teatro Bradesco, em São Paulo, e em 12 de agosto, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O enredo viaja pela história da menina e mostra suas diferentes fases ao longo dos anos.