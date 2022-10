Sustentabilidade ambiental e seus pilares

De uma forma contextualizada, podemos definir o Meio Ambiente como a forma de condicionamento da vida da sociedade e que inclui aspectos naturais, sociais e culturais em uma determinada localidade.

Uma empresa/organização pode impactar o meio ambiente com a utilização do ar, da água, do solo, de recursos naturais, da flora, da fauna, e as relações e a forma de vida humana.

Sustentabilidade

Sustentabilidade é a capacidade de conservação de um processo ou sistema.

É suprir as necessidades do presente, possibilitando que as gerações futuras também satisfaçam suas necessidades.

Pilares da sustentabilidade

Social: Engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer.

Ambiental: Refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas.

Econômico: Relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços.

