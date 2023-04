Condutor morre, e 10.000 L de diesel são derramados em tombamento na BR-040

Uma carreta tombou na rodovia BR-040 no KM 500,7, próximo ao município de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , na tarde desta quinta-feira (27/4). O acidente culminou na morte do motorista do veículo, de 39 anos, e no derramamento de 10 mil litros de biodiesel pela pista.

No Twitter, a concessionária Via 040 mantém atualizações sobre as operações de manutenção da estrada . A BR-040 não está interditada em ambos os sentidos da via, mas mantém-se 3 km de lentidão para as duas direções. A via ficou interdita por horas, em operação da concessionária.

Em nota, a Via 040 disse: "A Via 040 tomou as medidas necessárias para conter a carga não foi despejada no meio ambiente . O NEA, Núcleo de Emergências Ambientais (órgão do governo do estado), foi acionado. A remoção da carga remanescente, assim como a mitigação de qualquer impacto ambiental que possa ter sido causado pelo acidente, é de responsabilidade do transportador".

Para aqueles que planejam circular pela estrada, é recomendada atenção às sinalizações. Não foi divulgada previsão para término de operações e também aguarda-se informações sobre a condição do motorista.

