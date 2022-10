Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quinta (20/10)

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta quinta-feira (20). Candidatos cumprem agenda na Região Sudeste. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): às 10h tem encontro com influenciadores no Ibirapuera. em São Paulo. Em seguida, às 11h30, concede entrevista ao Jornal Diário Grande ABC. No período da tarde, às 16h, tem encontro com prefeitos e vereadores de São Paulo e, às 19h, candidato grava para o podcast Inteligência Ltda.

Notícias relacionadas:

Lula (PT): às 10h realiza atendimento à imprensa no Hotel Pestana, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Às 12h participa de uma caminhada em São Gonçalo (RJ) e, às 17h30, participa de outra caminhada no bairro de Padre Miguel, na cidade do Rio de Janeiro.