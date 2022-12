Confira a participação do ‘Talento Jovem’ na cantata ‘Vencendo Desafios’

Capinópolis, Minas Gerais. Um público encantado com a cantata ‘Vencendo Desafios’ esteve presente no Salão de Eventos João Felippe na última segunda-feira (19.dez.22).

O evento, que encerrou as celebrações natalinas no município, foi realizado pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Capinópolis. As apresentações destacaram o talento de crianças, jovens e idosos.

Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis, agradeceu ao público presente, aos colaboradores que promoveram o evento, e relembrou que essas manifestações natalinas foram idealizadas e mantidas desde o início do seu primeiro mandato.

“Quero agradecer a todas as equipes, todo o secretariado que tenha desenvolvido seu trabalho. Nosso compromisso com a cultura e com a arte no município continua. Iniciamos as comemorações natalinas desde o primeiro mandato, e temos mantido e incentivado que continuem a acontecer. Deixo minha gratidão a todos que participaram, idealizaram e constroem esses momentos marcantes”, disse o prefeito.

Trabalhos artesanais, feitos pelos artistas do Arte Transformando Jovens, foram expostos na entrada do salão de eventos.

A maestrina da cantata foi Márcia Barreto, que conduziu os ensaios e a apresentação com a mesma dedicação de sempre. A maestrina conseguiu empolgar e ressaltar o talento individual de cada participante.

Uma das apresentações que marcaram a noite foi a interpretação do professor Clayton e seus alunos, que levaram ao palco a canção “Aleluia”.

Assista:

Valéria Rampazzo, Secretária de Desenvolvimento Social, resumiu o evento como uma bela e empolgante surpresa.

O evento também contou com a presença de Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura; Jaisson Souza, vice-prefeito; e Ivan Barreto, pastor presidente da Assembleia de Deus Missão.

Celebrações de Natal em 2022

As celebrações natalinas tiveram início em Capinópolis com a decoração natalina, seguida da chegada do Papai Noel no dia 10 de dezembro, seguido da entrega de brinquedos às crianças no dia 17.

Fotos da Cantata – por Ananda Braga