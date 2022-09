Confira as vagas de emprego desta segunda-feira (5) em Uberlândia, Ituiutaba, Uberaba e região

Vagas de emprego em Ituiutaba, Uberlândia e outras cidades

Oportunidades de emprego foram divulgadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) das cidades de Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araguari, Araxá e Ituiutaba. Os salários de R$ 650 até R$ 3.500, com para ensino básico, médio e superior.

Veja também: Mais de 400 vagas de emprego estão disponíveis no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis e os detalhes dos postos de trabalho.

Uberlândia

02 vagas – Auxiliar de linha de produção

Salário: R$ 1.891,86

02 vagas – Repositor de mercadorias

Salário: R$ 1.448,84

01 vagas – Motorista entregador – CNH (AB)

Salário: R$ 1.600,00

01 vagas – Vendedor pracista – CNH (A)

Salário: R$ 1.361,26 + Comissão

04 vagas – Auxiliar de jardinagem

Salário: R$ 1.750,82

04 vagas – Vendedor interno

Salário: R$ 1.212,00 + Comissão

10 vagas – Ajudante de eletricista

Salário: R$ 1.417,43

04 vagas – Açougueiro

Salário: R$ 1.212,00

O Sine Uberlândia fica na Rua São Francisco de Assis, nº 1.070, Bairro Jardim Ozanan. O telefone para mais informações é o (34) 3226-6389.

Uberaba

10 vagas – Ajudante de obras

Salário: R$ 1.550,00

10 vagas – Carpinteiro de obras

Salário: R$ 1.900,00

40 vagas Colhedor de laranja

Salário: R$ 1.284,00

42 vagas – Motorista carreteiro

Salário: R$ 1.780,49 +

8 vagas – Operador de empilhadeira

Salário inicial: R$ 1.850,0

7 vagas – Operador de movimentação e Armazenamento de carga

Salário: R$ 1.844,04

9 vagas – Técnico de projetos elétricos

Salário: R$ 2.119,00

O Sine Uberaba fica na Rua Tristão de Castro, nº 105, Centro. O telefone para mais informações é o (34) 3318-7467. Para acessar todas as vagas divulgadas, clique aqui.

Patos de Minas

26 vagas – Ajudante de motorista

Salário: R$ 1.633,11 + Benefícios

10 vagas – Ajudante de obras

Salário: R$ 1.397,25 + Benefícios

10 vagas – Motorista de ônibus rodoviário

Salário: R$ 2.250,00 + Benefícios

23 vagas – Motorista entregador

Salário: R$ 2.183,00 + Benefícios

9 vagas – Técnico em segurança do trabalho

Salário: R$ 1.818,00 + Ajuda de Custo

11 vagas – Servente de obras

Salário: R$ 1.422,67 + Benefícios

10 vagas – Vendedor porta a porta

Salário: De R$ 1.318,04 a R$3.500,00 + benefícios

A unidade do Sine no município fica localizada na Rua José de Santana, nº 130, Centro. O telefone para mais informações é o (34) 3821-3445.

Araguari

Assistente Administrativo – vaga exclusiva para PcD

Salário: R$ 1.400,00

Ajudante de Obras

Salário: R$ 1.212,00

Pedreiro de Acabamento

Salário: R$ 2.037,00

Pintor de Obras

Salário: R$ 1.832,60

Recepcionista Atendente

Salário: R$ 1.316,19

Repositor em Supermercado – vaga aceita PcD

Salário: R$ 1.316,19.

Serralheiro de Alumínio

Salário: R$ 1.300,00.

Servente de Obras

Salário: R$ 1.558,62

Técnico em Planejamento de Obras de Infra. Estrutura de Estradas

Salário: R$ 3.000,00

Técnico em Segurança do Trabalho

Salário: R$ 2.600,00

Vendedor Interno

Salário: R$ 1.316,00

A disponibilidade de quantidade de cargos não foi divulgada. A unidade do Sine em Araguari fica próximo à Praça Getúlio Vargas, nº 65, Centro. O telefone para mais informações é o (34) 3690-3003.

Araxá

7 vagas – Agente rodoviário

Salário: R$ 1.598,19

20 vagas – Ajudante de obras

Salário: R$ 1.300,00

15 vagas – Auxiliar administrativo – vaga exclusiva para PcD

Salário: R$ 1.543,22

23 vagas – Mecânico de equipamentos industriais

Salário: R$ 2.500,00

40 vagas – Motorista de ônibus rodoviário

Salário: R$ 1.800,00

18 vagas – Motorista de ônibus urbano

Salário: R$ 1.825,00

10 vagas – Soldador

Salário: R$ 2.500,00

1 vaga – Técnico de planejamento de obras

Salário: R$ 3.500,00

3 vagas – Técnico de telecomunicações

Salário: R$ 1.412,72

A unidade do município fica localizada na Rua Dr. Franklin de Castro, nº 178 – Centro. O telefone para mais informações é o (34) 3691-7046. Para acessar todas as vagas divulgadas por meio da Prefeitura.

Ituiutaba

1 vaga – Almoxarife

R$ 1.500,00

18 vagas – Aprendiz industrial

R$ 854,00

7 vagas – Doméstica

R$ 1.300,00

4 vagas – Embalador

R$ 650,00

4 vagas – Motorista de ônibus rodoviário

R$ 1.568,18

50 vagas – Operador de produção

Salário: R$ 1.354,00

5 vagas – Operador de loja

R$ 1.212,00

3 vagas – Socioeducador

R$ 2.065,00

O Sine Ituiutaba fica na Avenida José João Dib, nº 975, Bairro Progresso. O telefone para mais informações é o (34) 3271-8225.