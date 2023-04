Confira o que abre e fecha em Belo Horizonte no feriado

Com a chegada da Semana Santa, os moradores de Belo Horizonte começam a se questionar a respeito do que vai abrir e o que vai fechar durante o feriado. Confira como vão funcionar as principais entidades da capital.

Na Sexta-feira Santa, a prefeitura, o Detran, os centros de saúde e os postos Uai não funcionarão. Os parques municipais vão funcionar normalmente.

No BH Shopping, as lojas estarão fechadas, apenas o Carrefour, a praça de alimentação e o Hot Zone vão funcionar. No Boulevard Shopping, apenas a praça de alimentação vai abrir, mas no horário de 11h às 21h, assim como no Shopping Cidade. Já o Pátio Savassi, manterá a praça de alimentação e a drogaria abertas.