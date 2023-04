Confira o que abre e fecha em BH no feriado de 1º de maio

Saúde

As UPA's (Unidades de Pronto Atendimento), o Hospital Odilon Behrens, a Central de Internação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPA's irão funcionar normalmente, 24h, todos os dias.

Já os centros de saúde não funcionam no dia 1º de maio. No entanto, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai abrir seis unidades neste sábado (29). São elas:

Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima: Praça Modestino Sales Barbosa, 100, Flávio Marques Lisboa

Nordeste

Centro de Saúde São Paulo: Rua Aiuruoca, 455, São Paulo

Norte

Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177, Aarão Reis

Oeste

Rua Canoas, 678 – Betânia

Pampulha

Centro de Saúde Santa Terezinha: Rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha

Venda Nova

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco

O Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais terá funcionamento das 08 às 12h e das 14 às 18h. Abaixo a lista de outros centros e unidades que não irão funcionar no feriado:

Centro de Controle de Zoonoses;

Laboratórios de Zoonoses;

Centros de Esterilização de Cães e Gatos;

Centros de Referência a Saúde do Trabalhador;

Academias da Cidade;

Laboratórios regionais e central;

Centros de Convivência;

Centros de Especialidades Médicas;

Centro de Treinamento e Referência;

Centros de Testagem e Aconselhamento;

Unidades de Referência Secundária;

Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem;

Centro Municipal de Oftalmologia;

Centros de Reabilitação;

Centros de especialidades Odontológicas;

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante;

Central de Atendimento a Liminares.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que não haverá atendimento nas Farmácias de MInas no dia 1º de maio. As unidades do Hemominas também estarão fechadas no dia do feriado.

Cidadania

Os postos do Sine e Unidades do BH Resolve estarão fechados no feriado. O PBH App , o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitação de serviços ou obter mais informações.

A Defesa Civil terá funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive domingos e feriados. Os telefones são: 199 e o 3277-8864. O Procon estará fechado no dia 1º de maio, no entanto o atendimento on-line segue funcionando por meio do Portal de Serviços

Segurança e Limpeza Urbana

A Guarda Municipal e o Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) terão funcionamento normal durante o feriado. Já os serviços de limpeza urbana não serão realizados no 1º de maio.

Transporte Coletivo

As linhas de ônibus da capital mineira irão funcionar normalmente respeitando o quadro de horários de domingos e feriado.

Parques

Os parques da capital mineira estarão abertos no dia 1º de maio e no dia 2/5 estarão fechados para manutenção.

Parque Municipal Américo Renné Giannetti: aberto das 8h até às 17h;

Parque Aggeo Pio Sobrinho: aberto das 7h às 18h;

Parques Jacques Cousteau: aberto das 7h às 18h;

Parque Ecológico Roberto Burle Marx: aberto das 7h às 18h;

Parque das Mangabeiras: aberto das 8h às 17h (entrada permitida até 16h);

Parque da Serra do Curral: aberto das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h);

Parque Ecológico da Pampulha: aberto das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h);

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado: aberto das 6h40 às 17h (entrada permitida até às 16h30).

As demais unidades e horários de funcionamento podem ser acessadas aqui

Zoobotânica

O Zoológico de Belo Horizonte, o Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco estarão fechados no dia 1º de maio. Já no dia 2/5, essas estruturas estarão abertas.

Zoológico e Jardim Botânico

Horário: das 8h às 17h (entrada até as 16h).



Aquário do Rio São Francisco

Horário: das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h). Leia também: Feriado do 1º de maio: temperatura máxima pode cair até 4ºC em BH e MG das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h).

Bancos

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial no dia 1º de maio.

Como alternativa, a instituição ressalta que os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

No sábado (29) e no domingo (30), antes do feriado, as áreas de autoatendimento dos bancos ficarão disponíveis aos clientes.

Comércio em geral

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, o comércio da capital mineira poderá funcionar normalmente no dia 1º de maio. Se a loja optar por utilizar dos serviços de seus empregados neste dia, as seguintes determinações deverão ser cumpridas:

Jornada de 8 horas, com mínimo de uma hora de intervalo;

Jornada de hora extra com o adicional de 70%;

Conceder uma folga compensatória no prazo de até 60 dias após o respectivo mês do feriado, desde que não recaia em feriado ou repouso semanal remunerado;

Decorrido o prazo acima, se o empregador não tiver concedido a folga, o empregado fará jus ao recebimento de horas extras, pagas com o adicional de 100% sobre o valor do salário-hora normal;

Fornecer ao empregado vale-transporte para o trabalho;

Pagar a quantia de R$ 38 a título de alimentação, sem natureza salarial, que deverá ser pago até o 5º dia útil seguinte ao mês do feriado trabalhado;

Nos shoppings, a jornada de trabalho deverá ocorrer no horário das 14 horas até às 20 horas, exceto os shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10 horas até às 16 horas.

Os supermercados em Belo Horizonte também poderão ser abertos no feriado de 1º de maio. De acordo com a Associação Mineira de Supermercados, o funcionamento normal desses estabelecimentos está assegurado pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor.

A associação ressalta que em outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e do interior de Minas Gerais que celebram acordos diferentes podem determinar o fechamento dos supermercados na data. Então, é necessário que os empresários devem se firmar na Convenção local para abrir ou não as lojas.

Os shoppings de Belo Horizonte também deverão funcionar, mas as lojas, quiosques, praça de alimentação e outros estabelecimentos que ficam dentro dos shoppings podem ter horários distintos. Confira:

Shopping Estação BH

Lojas e quiosques: 14h às 20h;

Alimentação: 11h às 21h;

Farmácia: 09h às 22h;

Supermercados: 09h às 23h;

ViaShopping Barreiro

Lojas e quiosques: 14h às 20h;

Alimentação: 12h às 22h;

Shopping Cidade

Lojas e quiosques: 10h às 16h;

Alimentação: 11h às 21h;

Shopping Del Rey

Lojas e quiosques: 14h às 20h;

Alimentação: 11h às 21h;