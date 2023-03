Confira quais são os 10 maiores blocos de carnaval de BH

Estado de Minas selecionou os dez maiores blocos da cidade, por ordem alfabética, com base em estimativas dos próprios grupos, já que a Prefeitura de Leia também: Mulher trans foi executada por amante que não queria expor relação carnaval de BH se consagrou como um dos maiores do país em 2023. Com 375 blocos de rua e desfiles de escolas de samba e blocos caricatos, houve cinco dias de festa, e alguns cortejos se destacaram pela popularidade entre os foliões. Por isso, oselecionou os dez maiores blocos da cidade, por ordem alfabética, com base em estimativas dos próprios grupos, já que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não divulga os dados de público por bloco.

Confira:

Baianas Ozadas

Criado em 2012, o bloco tem a função de trazer para a capital mineira um pouquinho do carnaval e da cultura baiana. O bloco Baianas Ozadas sai nas segundas-feiras de carnaval na avenida Afonso Pena, em frente à Igreja São José, e segue para a Praça da Estação.

Baianeiros

O bloco estreou nas ruas do bairro Castelo, em 2015, e, em 2019, desfilou pela primeira vez em um dos principais bairros da capital, a Savassi. Desde então, acontecem dois desfiles, com um repertório que consiste em uma mistura de sucessos baianos, releituras do sertanejo universitário e do pop. Os desfiles acontecem aos sábados e às terças.

Beiço do Wando

O Beiço do Wando foi criado em outubro de 2015 por amigos apaixonados por carnaval. Na época, o axé era o estilo musical mais tocado nos blocos, e eles decidiram que o estilo escolhido seria o brega, pois não tinha bloco que tocasse esse ritmo em BH. O bloco sai aos domingos de carnaval, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH.

Bloco da Calixto

O Bloco da Calixto estreou em 2014, sendo um dos primeiros a participar da "volta" do carnaval de BH. Os desfiles temáticos são a marca registrada desse bloco que todo ano traz um assunto diferente, e sobre ele são desenvolvidos o repertório e os figurinos que vão compor a festa. O bloco não possui bateria, mas conta com a banda de Aline Calixto, e é ideal para quem deseja curtir um pouquinho de tudo. Ele sai aos sábados de carnaval na Avenida Getúlio Vargas, na Savassi, Região Centro-Sul de BH.

Então, Brilha!

Fundado em 2010, o bloco surgiu depois de uma viagem entre amigos para o carnaval do Rio de Janeiro , que, voltando de lá, resolveram se juntar para passar o próximo ano desfilando pelas ruas da capital mineira. Inspirados no poema de Vladimir Maiakovski que diz "gente é pra brilhar, então brilha!" e na música "Gente", de Caetano Veloso, o bloco defende as lutas contra machismo, assédio, LGBTfobia, racismo e injustiça social. Vestidos de amarelo e rosa e com muito brilho, o Então, Brilha! desfila aos sábados de carnaval, às 6h na Avenida dos Andradas, no Centro da cidade.

Funk You

O Funk You se apresentou no carnaval de BH pela primeira vez em 2017. Com muito funk, como o próprio nome diz, o bloco é aclamado pelo público jovem e, desde 2019, desfila com a Ala do Passinho, que conta com dançarinos de todas as idades. O cortejo sai na terça-feira de carnaval.

Garotas Solteiras

O Garotas Solteiras saiu pela primeira vez em 2016, na segunda-feira de carnaval, que se tornou o dia oficial do desfile. Inspirado na diva pop Beyoncé, um grupo de amigos deu o nome do bloco a partir da tradução livre de um dos hit mais icônicos da diva, o "Single Ladies (Put A Ring On It)". O bloco apoia as causas feministas e LGBTQIA+, por isso são marcados pelo respeito, liberdade e representação.

Havayanas Usadas

O bloco foi criado em 2016 e agita as manhãs de segunda-feira de carnaval com axé dos anos 80 e 90. Neste ano, o cortejo saiu na Avenida dos Andradas, no Centro de BH. A banda do bloco conta com dez integrantes e montou um novo show que homenageia ritmos, tambores, batuques e a cultura carnavalesca.

Juventude Bronzeada

O grupo foi para as ruas em 2014, quando se juntaram para celebrar a música baiana e o axé dos anos 80 e 90. Ele foi criado com o mesmo nome, que reverencia a canção de 1975 "Juventude transviada", de Luiz Melodia. Ele percorre a Avenida Assis Chateaubriand, no Floresta, na terça-feira de carnaval.

Quando Come se Lambuza