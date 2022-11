Confusão: Shein muda regras para visitação da loja física em SP

Imagem mostra brigas durante a inauguração da loja da Shein em São Paulo

Por meio de nota oficial, a Shein divulgou as regras e horários para quem quiser ir visitar a loja física nos próximos dias. “Após os episódios de confusão entre clientes e as filas com até oito horas de espera, a Shein mudou algumas regras de atendimento da sua loja física temporária”. A inauguração, realizada na noite de sexta-feira (11), foi marcada por filas, discussões e agressões entre os clientes .

Neste domingo (13), o espaço será aberto excepcionalmente às 10h —diferentemente do horário do comércio de shopping Vila Olímpia, que costuma abrir às 14h. Serão distribuídas 500 senhas para visitar a loja, respeitando a ordem de chegada. Os grupos de entrada serão formados por 40 pessoas, o dobro do liberado no sábado.

O tempo de permanência na loja para compras segue limitado a 20 minutos. Será permitida a entrada no provador com apenas quatro peças por cliente. Na segunda-feira (14) e na quarta-feira (16) serão distribuídas 800 senhas. Na terça (15), que é feriado, serão distribuídas 500 novas senhas. A distribuição de senha, a princípio, será para o dia. Então, as pessoas precisam ir à loja pela manhã para conseguir garantir que entrarão.

A Shein divulgou ainda, em sua nota, que “devido ao grande sucesso no primeiro dia de abertura de sua primeira loja pop-up em São Paulo, a empresa atuou rapidamente, em conformidade com a segurança do Shopping Vila Olímpia, para controlar as situações adversas relativas à aglomeração de pessoas, dentro e fora do shopping”.