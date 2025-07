Congresso Nacional custa R$ 15 bilhões por ano e garante privilégios milionários a parlamentares

Já pensou em um emprego com salário de R$ 46 mil, carro e combustível pagos, plano de saúde de primeira linha e aluguel da casa e do escritório bancados? Esse é o pacote de benefícios de deputados e senadores no Brasil — tudo custeado pelo contribuinte.

Durante dois meses, as repórteres Letícia Casado, Júlia Affonso e Carolina Nogueira investigaram os gastos do Congresso Nacional. Os detalhes estão no podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo.

Em meio ao debate sobre cortes de gastos e equilíbrio fiscal, parlamentares seguem usufruindo de regalias criadas por eles próprios. “Quando se fala em cortar, ninguém mexe nos próprios salários ou benefícios”, afirma Toledo.

Nos últimos seis anos, R$ 100 milhões foram usados para reembolsar despesas médicas de congressistas. Mesmo com plano de saúde, eles têm reembolso quase ilimitado para procedimentos fora da cobertura.

Em 2025, o Congresso custará R$ 15 bilhões — o equivalente a R$ 40,8 milhões por dia. O valor ainda deve aumentar com a criação de 18 novas cadeiras de deputado, ao custo inicial de R$ 64,8 milhões.

“A quantidade de privilégios torna a eleição para o Congresso um ótimo negócio”, resume Letícia Casado.