Conheça as dez maiores cidades de Minas Gerais

Minas Gerais é um dos estados mais conhecidos em todo Brasil. Riquíssimo de natureza, patrimônios históricos, músicas sertanejas e gastronomia.

O estado abriga a segunda maior população do país. Alisson Flávio Barbieri, do departamento de demografia da UFMG, esclarece duas causas que tornaram Minas Gerais um grande contingente populacional.

Ele explica que o estado está no processo de formação histórica, que desde o período colonial, fez de Minas Gerais um dos principais polos econômicos do Brasil, com a produção de ouro, diamante, agropecuária e café espalhados em diversas regiões do estado.

"Essa característica de polo econômico atraiu não só imigrantes brancos europeus, mas principalmente uma população de escravos, deslocados de outras regiões do Brasil para Minas Gerais para trabalhar nas áreas cafeeira e aurífera. Por causa disso, o estado se estabeleceu como um grande contingente populacional em todo país", comenta.

Outro fator apontado pelo demógrafo é que Minas Gerais, ao longo do tempo, mantém um certo dinamismo econômico, baseado na indústria de mineração, transformação, siderúrgicas, setor de agropecuária e de serviços.

"Isso tem atuado no sentido de reter a população, por exemplo, a imigração está associada a perdas de dinamismo econômico, então, regiões que não têm capacidade de geração de emprego e renda, perdem população para outros estados", explica.

O Estado de Minas preparou uma matéria especial contando as características das dez cidades mais populosas de Minas Gerais, segundo a última estimativa do IBGE, em 2021.

Belo Horizonte

Como muitos já sabem, Belo Horizonte é a cidade mais populosa de Minas Gerais. Planejada em 1897 pelo engenheiro Aarão Reis, "Beagá", como é apelidada carinhosamente, conta com uma população estimada em 2.530.701 pessoas.

É a terceira maior cidade em importância econômica do país, não é por menos que é a capital do Estado. Influente em sua política e cultura , na qual, diversos músicos como Milton Nascimento, Skank, Pato Fu, Clube da Esquina e Sepultura, começaram a carreira entre os bares e restaurantes presentes na capital – ao todo são 12 mil bares.

Na dança, o Grupo Corpo, e no teatro a Companhia Giramundo de Bonecos. Além dos festivais de rap espalhados em toda cidade. Na literatura, BH foi a inspiração para Hilda Furacão, de Roberto Drummond ou Encontro Marcado, de Fernando Sabino.

Para quem vai visitar a cidade, um dos destaques é o famoso Conjunto Arquitetônico da Pampulha, idealizado na década de 40 por Oscar Niemeyer, sendo considerado um Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Não podemos deixar de citar o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Museu de Arte da Pampulha, o Museu de Artes e Ofícios, o Jardim Botânico, o Zoológico, e o gigante da Pampulha, o Mineirão.

No centro de BH, está o Mercado Central, lugar onde os visitantes podem degustar o melhor da culinária mineira, com inúmeros tipos de queijos, um delicioso fígado acebolado com jiló, e finalizando o cardápio com uma broa de milho ou de fubá.

Uberlândia é a segunda maior cidade de Minas Gerais, e está localizada na região do Triângulo Mineiro, a 534 km de distância de BH. A origem do nome vem da emancipação com Uberaba , quando o idealizador queria um nome que representasse progresso, por isso sugeriu Uberlândia, que significa em latim terra fértil.

Mesmo sendo o maior município do Triângulo, com mais de 700 mil habitantes, o turista encontra em Uberlândia a paz no contato com a natureza, por meio de cachoeiras e parques naturais.

Um dos pontos altos da cidade é o Parque do Sabiá. Para as crianças, há parques infantis, piscinas e campos de futebol . Para os que gostam de exercícios físicos, há uma pista de 5 km de extensão perfeita para patins, skate, bicicletas e patinetes.

O Estádio Municipal Parque do Sabiá tem capacidade para 53 mil pessoas. Clubes como Cruzeiro e Atlético já mandaram seus jogos no estádio.

O município também se destaca em outros esportes, como o vôlei – um dos melhores no Brasil, com a equipe feminina, Praia Clube , que foi campeã da Superliga Feminina em 2018, e chegou nas finais de 2021 e 2022.

Famosos como Lucas Lucco, Íris Stefanelli e o cantor Leo Chaves têm casas na cidade. Rafa Kalimann morou na adolescência, e Alexandre Pires, fundador do grupo de pagode Só Pra Contrariar, nasceu na cidade.

A cantora Pabllo Vittar viveu boa parte de sua vida em Uberlândia, e foi na adolescência onde começou sua carreira artística nas festas da Universidade Federal de Uberlândia, e depois profissionalmente em bares noturnos.

Contagem

Uma marca registrada de Contagem são as indústrias, com uma população estimada em 673.849 habitantes. Contagem recebeu o primeiro distrito industrial planejado do Brasil.

Situado na região Metropolitana de Belo Horizonte, o município tem uma localização privilegiada, na qual, algumas das principais rodovias do Brasil cortam a cidade: a BR-381, conhecida Fernão Dias, que dá acesso a São Paulo; a BR-262, liga o Triângulo Mineiro a Vitória, e a BR-040, que corta Brasília e Rio de Janeiro

A Cidade Industrial de Contagem surgiu com a proposta de concentrar atividades industriais mineiras em uma área específica. O objetivo da instalação era superar o atraso econômico mineiro em relação aos demais, e também uma aposta para a industrialização do estado.

Posteriormente, houve a construção do Centro Industrial de Contagem, conhecido como "CINCO", com 100 novas fábricas, na qual, uma delas originou o Ceasa (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais), entreposto que ocupa o segundo lugar nacional em vendas de hortigranjeiros.

Culturalmente, Contagem não fica para trás, a famosa feira do bairro Amazonas existe há 62 anos, onde se encontram os melhores peixes da região. Há também a Feira de Arte e Artesanato do bairro Eldorado, tradicional entre a população.

Contagem antigamente se chamava Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras. O nome vem da contagem das cabeças de gado, de escravos e mercadorias que iam para os postos de fiscalização.

Juiz de Fora

Este município não poderia ficar de fora da lista, sendo a quarta maior população do estado, com 577.532 habitantes, Juiz de Fora está situado na região da Zona da Mata, próximo à divisa com o Rio de Janeiro.

A história mais conhecida do nome já se pode imaginar, a origem é de um juiz, que logicamente veio de fora. O juiz de fora era nomeado pela Coroa Portuguesa com a função de atuar em locais que não havia um juiz de direito, cabia a ele a responsabilidade intervir em alguns casos na cidade, já que por vim de fora, ele era isento e imparcial, e podia assim, aplicar julgamentos justos.

A cidade chegou a ser chamada de 'Manchester Mineira', pela similaridade de seus prédios, construídos com tijolos vermelhos, tradição das casas do país europeu. Outra influência inglesa na cidade pode ser vista no clube mais famoso da cidade, Tupi Football Club, diferente do sucesso dos Manchester da Inglaterra, o Tupi atualmente está na segunda divisão do campeonato mineiro e em nenhuma competição nacional.

Juiz de Fora está localizada em uma boa região, se situa entre os principais polos econômicos do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, resultando em uma cidade com ótima oportunidade de emprego e melhoria de vida.

Para quem vai visitar a cidade, a dica é o Museu Mariano Procópio, fundado em 1915, é o primeiro e mais antigo museu de Minas Gerais, contando com um acervo de mais de 50 mil peças históricas.

A cidade é encantadora, há belas cachoeiras, montanhas e vegetação abundante, sendo conhecida como a 'Princesinha de Minas'.

Betim

A quinta maior população do estado de Minas Gerais, e a terceira da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 450.024 habitantes, Betim se destaca por seu crescimento econômico rápido, uma cidade com característica do interior que se transformou pela industrialização, que multiplicou sua população e moldou a cidade em todos os âmbitos sociais.

Como Contagem, a cidade é cortada por grandes rodovias federais, além de ser bastante industrial, comportando grandes empresas nacionais, como a Refinaria Gabriel Passos e da Fiat Automóveis, que transformou Betim no segundo maior polo industrial automobilístico do país.

Além das indústrias de polo petroquímico e automotivo, a cidade também comporta grandes empresas nos setores de metalurgia, alumínio, mecânica, serviços e logística.

Betim em sua origem pertencia a Sabará, outra cidade da Região Metropolitana de BH. Um dos motivos que explica a rápida expansão de Betim foi a pavimentação da Rodovia Fernão Dias (BR 381), que intensificou os loteamentos em volta da via rodoviária.

Por sua rápida expansão econômica, Betim recebeu investimentos do setor de serviços, que possibilitou a abertura de dois shoppings, Monte Carmo e Partage, grandes estruturas que movimentam o comércio por seus cinemas, lojas de roupas, acessórios, comidas e outros.



Montes Claros

A cidade mais populosa do Norte de Minas , Montes Claros é uma exuberância natural, histórica e cultural, com vastos sítios arqueológicos, grande área verde, igrejas e prédios coloniais. Se Juiz de Fora é conhecida como a 'Princesinha de Minas', Montes Claros é chamada de "Princesa do Norte".

Montes Claros está a cerca de 422 km da capital mineira, sendo a sexta maior população de Minas Gerais, com 417.478 habitantes. Um grande número explicado pelo intenso fluxo imigratório que aconteceu na década de 70, quando houve um grande processo de industrialização na cidade, implementada por incentivos fiscais e financeiros do poder público.

Para quem vai visitar a cidade não pode perder a culinária local presente no Mercado Central Christo Raeff ou no Mercado Municipal, onde também os visitantes podem comprar belíssimos artesanatos de autoria local.

Depois os turistas podem aproveitar a caminhada e conhecer os prédios históricos da cidade como o Museu Regional do Norte de Minas, Museu do Folclore ou a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.

Para quem gosta de visitar a natureza e ficar em um ambiente mais calmo, há os parques naturais da cidade, e para as pessoas que não são fãs do sossego e gostam de uma agitação, a cidade oferece a oportunidade de conhecer o Montes Claros Shopping.

Ribeirão das Neves

Mais uma cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ribeirão das Neves conta com uma estimativa de 341 mil pessoas vivendo na cidade, sendo a sétima maior do estado, e um dos maiores polos do sistema prisional de Minas.

É considerada uma cidade dormitório, que são aquelas cidades, com a maioria da população que trabalha ou estuda em municípios vizinhos, usado apenas pela população para dormir.

Ribeirão das Neves cresceu populacionalmente por um fator principal, Belo Horizonte já não conseguia comportar mais espaço, então as pessoas começaram a migrar para regiões mais próximas, locais estes que ofereciam uma moradia barata, e a realização para muitos de conseguir a sonhada casa própria.

Nos últimos anos, a prefeitura de Ribeirão das Neves vem investindo na infraestrutura da cidade, de modo a atrair empresas e indústrias, para que a cidade perca o título de cidade dormitório.

Um destes exemplos é a inauguração da avenida Eduardo Brandão, que liga o município diretamente à BR-040, onde foram criados centenas de lotes à espera de indústrias que se instalem e prosperem, para movimentar a economia local.

Uberaba

De volta ao Triângulo Mineiro, Uberaba se localiza na oitava posição da lista, com cerca de 340 mil habitantes. A cidade oferece muita história, arte, cultura e culinária mineira.

Uberaba é bastante visitada por turistas religiosos do mundo inteiro, por comportar o Memorial Chico Xavier, onde estão obras do famoso médium brasileiro, que viveu no município desde a década de 60 até a sua morte em 2002.

Em uma pesquisa realizada em 2021, pela consultoria Macroplan, Uberaba ocupava a 24ª posição no ranking de melhores cidades do Brasil para morar, sendo bem avaliada em áreas da saúde, educação, segurança, lazer e cultura, oferecendo boas oportunidades de trabalho.

Além de boas avaliações na infraestrutura e de transporte público, a cidade se destaca pela sustentabilidade, na qual, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública (Albrepe), Uberaba é uma das dez cidades mais limpas do Brasil, ficando na 8.º colocação.

Governador Valadares

Governador Valadares está situado na Região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais, sendo a penúltima da lista, contando com uma população estimada em 282.164 pessoas.

É conhecida por ser um município de emigração, já que ao longo dos anos 90 , milhares de habitantes, entre a faixa etária de 16 e 35 anos, haviam saído do município com destino a outros países, principalmente para os Estados Unidos.

Os cidadãos que saíram para outros países movimentaram a economia da cidade na época, os dólares enviados pelos emigrantes abasteceram a indústria da construção civil, o comércio e propiciaram a abertura de muitos negócios.

A cidade teve seu desenvolvimento no início do século XX, em decorrência da Concessionária Estrada de Ferro Vitória a Minas S.A. (EFVM), que começou a construção de uma malha ferroviária para transportar passageiros e escoar a produção de minério de ferro e café do Vale do Rio Doce, em direção aos portos do Espírito Santo.

A origem do nome do município já entrega tudo, é em referência ao então governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, que possibilitou a emancipação da cidade ao distrito de Peçanha.

Para quem gosta de uma aventura, a cidade fornece oportunidade de escaladas e saltos de voo livre, inclusive havendo disputa de campeonatos (inter)nacionais desta modalidade. Os pulos acontecem no Pico da Ibituruna, que dá uma vista total da cidade, onde pode ser visualizado o belo Rio Doce cortando o município mineiro.

Ipatinga

Ipatinga teve seu desenvolvimento intensificado devido à malha ferroviária que liga ao estado de Espírito Santo, e pela construção da Usiminas, empresa do ramo siderúrgico, produtora de aço.

A chegada deste núcleo industrial é um dos motivos que contribuíram para a formação da Região Metropolitana do Vale do Aço. Ela é tão importante que participa ativamente da cultura da cidade, com o Centro Cultural Usiminas.

Além disso, a cidade tem o Parque Ipanema e o Parque Estadual do Rio Doce para os turistas que gostam de áreas de preservação natural. Outra opção é o Shopping do Vale do Aço, movimentado por atender não só a população local, mas a de cidades próximas.

Para os aficionados por futebol, a cidade tem o Ipatingão, estádio que foi uma das casas do Cruzeiro e Atlético quando o Mineirão estava sendo reformado. Para aqueles que gostam de uma boa emoção e disputa, um local interessante para ir é a pista de kart da cidade, que recebe competições profissionais, e a área de paintball, que está ao lado da pista.